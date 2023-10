Google demite dezenas de funcionários de sua divisão de notícias

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 20/10/2023 - 5:32 Para compartilhar:

Dezenas de trabalhadores da divisão de notícias do Google receberam esta semana a notícia de que estavam perdendo seus empregos à medida que a empresa continuava a reduzir seu tamanho em um momento de incerteza econômica, de acordo com um relatório.

Entre 40 e 45 funcionários do Google News foram demitidos, disse um porta-voz do Sindicato dos Trabalhadores do Alfabeto à CNBC.

Os cortes de empregos, ocorridos pouco antes de a empresa divulgar os resultados do terceiro trimestre em 24 de outubro, levantaram dúvidas entre os funcionários sobre se demissões adicionais poderiam estar previstas.

Um porta-voz do Google disse à CNBC que a empresa ainda emprega centenas de pessoas em sua divisão de notícias.

“Estamos profundamente comprometidos com um ecossistema de informação vibrante e as notícias fazem parte desse investimento de longo prazo”, disse o porta-voz à CNBC.

“Fizemos algumas mudanças internas para simplificar nossa organização. Um pequeno número de funcionários foi impactado. Estamos apoiando todos com um período de transição, serviços de recolocação e indenizações enquanto procuram novas oportunidades no Google e além.”

O Google Notícias é o agregador de notícias do mecanismo de busca que extrai histórias de milhares de editores.

Os artigos listados no Google Notícias fornecem tráfego de referência valioso para fontes de notícias.

Rob Ruenes, engenheiro de software do Google, postou uma mensagem em sua página do LinkedIn lamentando as demissões.

“Estas são algumas das melhores e mais brilhantes pessoas com quem já trabalhei e, francamente, não espero que o cálculo por trás desta decisão faça sentido para mim”, escreveu Ruenes.

“Estamos definitivamente pior sem eles.”

No início deste ano, a Google despediu cerca de 12.000 funcionários – cerca de 6% da sua força de trabalho – enquanto a empresa procurava navegar num cenário económico incerto.

O crescimento da receita da empresa caiu de 32% no final de 2021 para 7% no segundo trimestre deste ano – quando anunciou os números de lucros mais recentes.

A Microsoft demitiu recentemente cerca de 700 funcionários no LinkedIn, enquanto outras empresas de tecnologia como Stack Overflow, Flexport e Qualcomm também anunciaram demissões.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias