Google confunde estofado de Porsche com nudez e censura foto

As fotos do modelo do esportivo Porsche 964, modificado pela preparadora Strosek, foram censuradas pelo Google após a publicação de uma matéria no site CarScoops. O buscador confundiu os estofados do veículo, que dão a impressão de que são duas pessoas, com imagens explícitas de nudez. As informações são da coluna Carros do UOL.

O projeto do Porsche 964, chamado de Strosek Mega 30, tem curvas externas e internas bem definidas.

Isso fez com o Google entendesse que os assentos fossem pessoas nuas devido à sua coloração.

Na sequência, a plataforma solucionou o problema e o site CarScoops conseguiu publicar as imagens do Porsche 964 na segunda tentativa.

