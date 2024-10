Google Cloud traz para o Brasil integração com banco de dados da Oracle

André Cardozo 02/10/2024 - 15:05 Para compartilhar:

Nos próximos meses, o recurso Oracle Database@Google Cloud estará disponível na região de São Paulo do provedor de serviços de nuvem. Este foi um dos anúncios feitos pelo Google Cloud durante o Google Cloud Summit, que ocorreu nesta quarta-feira (2) em São Paulo. Atualmente, esse recurso está disponível em algumas regiões dos EUA e Europa.

O anúncio é parte da expansão da parceria global entre o Google Cloud e a Oracle, anunciada em junho deste ano. Ricardo Fernandes, head do Google Cloud Brasil, explica que a novidade vem para atender os clientes que rodam bancos de dados Oracle em datacenters próprios.

“Todos os nossos clientes hoje, sem exceção, têm legado. E parte desse legado está em aplicações da Oracle. Existiam até recentemente barreiras quando se pensava em migrar essas aplicações para a nuvem. Então essa parceria é uma evolução natural. Você leva esse banco de dados e imediatamente já tem os benefícios da nuvem”, afirmou.

Questionado sobre a “corrida da IA”, Fernandes defendeu o histórico de engenharia do Google. “Se você analisar friamente o mercado, são três empresas relevantes. Uma delas está atrasada, do ponto de vista da tecnologia. A segunda terceirizou a parte de IA para uma startup dos Estados Unidos. Agora eles estão começando a tentar desenvolver soluções internas. Já o Google trabalha desde 2010 com alguma forma de IA, incluindo aí com aplicações de machine learning. Ou seja, nossa engenharia tem mais histórico de desenvolvimento nessa área”, disse. O Google é atualmente o terceiro no mercado de nuvem pública, atrás da Microsoft e da AWS.