Google Cloud Next aponta para reuniões online mais inteligentes

O Google Cloud realizou ontem em San Francisco (EUA) sua grande conferência anual, o Google Cloud Next. Entre os anúncios mais importantes do evento estão os novos recursos do Duet AI. A ferramenta de Inteligência Artificial do Google será integrada a reuniões do Google Meet. Com isso, será possível pedir para que o Duet faça um resumo de tópicos discutidos em uma reunião, por exemplo. As anotações poderão então ser enviadas para todos os participantes da reunião.

Caso não seja possível estar na reunião, o usuário poderá pedir ao Duet AI para “comparecer” em seu lugar, enviando uma mensagem aos outros participantes e posteriormente enviando as anotações da reunião.

Outra nova integração do Duet AI é com o Chat, ferramenta de conversas e colaboração em tempo real do Google. Com a novidade, o Duet AI passará a atuar como um assistente e poderá responder perguntas sobre conteúdos de conversas, obter resumos dos documentos compartilhados e acompanhar conversas perdidas.

Além das novidades do Duet AI, o Google anunciou:

Inclusão dos modelos de linguagem Llama 2 (da Meta) e Claude 2 (Anthropic) na Google Cloud, via Vertex AI

Anúncio da quinta geração da linha de chips TPU, usados para processamento de dados em aplicações de IA

Anúncio da ferramenta de marca d´água SynthID, usada para verificar origem e identificar imagens geradas a partir de IA

