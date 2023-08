Google Cloud firma várias parcerias em inteligência artificial

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/08/2023 - 19:48 Compartilhe

O Google Cloud, serviço de computação em nuvem do Google, está vendendo pela primeira vez amplo acesso à sua mais poderosa tecnologia de inteligência artificial (IA) e firmando diversas parcerias para levar essa tecnologia a mais consumidores.

A General Motors (GM) e o Google Cloud oferecerão mais inteligência artificial em veículos GM e explorarão usos futuros de IA generativa. A operadora de parques temáticos Six Flags trabalhará com o Google Cloud em inteligência artificial generativa e lançará novas ofertas baseadas em IA, incluindo um assistente virtual que será integrado aos aplicativos e sites dos parques da empresa. O Google Cloud também firmou ou ampliou parcerias com Estee Lauder, Nvidia, governo de El Salvador, HCA Healthcare, Dun & Bradstreet e SAP.

O CEO do Google Cloud, Thomas Kurian, descreveu as ofertas a milhares de clientes na conferência anual sobre nuvem do Google em São Francisco nesta terça-feira, 29, ao mesmo tempo em que disponibilizou uma série de ferramentas que podem ajudar a redigir e-mails ou resumir documentos extensos armazenados na nuvem.

Os novos produtos intensificarão a concorrência com a Microsoft, o segundo maior provedor de nuvem, e com a OpenAI, a criadora do ChatGPT que ela apoiou com bilhões de dólares.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias