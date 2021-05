Google celebra o 96º aniversário de Dona Militana, a maior romanceira do Brasil

O Doodle de hoje, ilustrado pela artista convidada Bel Andrade Lima , comemora os 96 anos da cantora e contadora de histórias Dona Militana, cuja vasta memória de baladas medievais proporcionou um registro único de contos ibéricos e brasileiros de gerações.

Militana Salustino do Nascimento, também conhecida como Dona Militana, nasceu em São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte, neste dia em 1925. Quando criança, Militana trabalhava no campo; plantando safras e tecendo cestos com seu pai, que cantava enquanto trabalhavam. Muitas de suas canções contavam histórias de uma era passada de reis, rainhas, guerreiros e amantes medievais – histórias que Militana nunca esqueceu.

O talento tradicional de Militana permaneceu praticamente desconhecido por décadas, até que ela foi descoberta pelo folclorista Deífilo Gurgel na década de 1990. Foi então que ela compartilhou com o mundo sua prodigiosa crônica de canções e histórias – algumas das quais com mais de 700 anos.

Em 2000, Militana gravou “ Cantares ” , uma coleção de 54 canções com alcance de romance, com letras e melodias que refletiam com precisão a época em que se originaram. Com o lançamento do projeto, o público em todo o Brasil ficou sabendo de Dona Militana – a guardiã de uma história brasileira quase perdida no tempo.

Em reconhecimento ao seu impacto na cultura brasileira, Dona Militana recebeu a Ordem do Mérito Cultural em 2005.

Feliz Aniversário, Dona Militana!

