Google celebra o 90º aniversário de Quino, o criador de Mafalda

Joaquín Salvador Lavado Tejón, mais conhecido pelo pseudônimo Quino, criou a icônica história em quadrinhos Mafalda . Deu voz à América Latina em tempos de instabilidade política e censura.



+ 4 signos que são péssimos mentirosos

+ Os 6 signos mais infiéis do zodíaco

+ Anvisa proíbe comercialização de tempero após exame apontar insetos e pelos de roedor



O Doodle de hoje celebra o 90º aniversário do cartunista argentino-espanhol e é ilustrado pelo artista convidado Azul Portillo , de Buenos Aires .

Quino nasceu em Mendoza, Argentina, em 1932. Filho de imigrantes espanhóis pró-democracia, ele cresceu tentando entender o governo e as instituições instáveis ​​de seu país. Sua ambição artística foi incentivada por seu tio Joaquin, pintor e designer gráfico.

Quino recebeu seu apelido para ajudar a distingui-lo de seu tio que compartilhava o mesmo nome.

Aos 12 anos, Quino se matriculou na escola de arte apenas para desistir três anos depois, quando seu pai faleceu. Mudou-se para Buenos Aires, onde sonhava em ser cartunista. Após cumprir o serviço militar obrigatório, Quino publicou seu primeiro cartum em 1954.

Passou a década seguinte aprimorando seu ofício e lançou uma compilação de cartuns chamada Mundo Quino .

Graças ao sucesso de Mundo Quino, ele foi contratado para criar uma história em quadrinhos como parte de uma campanha publicitária para uma marca de eletrodomésticos. Ao desenvolver a campanha, Quino criou Mafalda – uma curiosa menina argentina de seis anos com talento para perceber as injustiças do mundo e confundir seus pais.

+ Jade Picon revela lugar preferido de sua nova casa

+ Irmã de Gabigol fecha as costas com novas tatuagens

+ Anvisa proíbe venda de tempero após exame encontrar insetos e pelos de roedor

A campanha foi cancelada, mas Quino manteve os cartuns.

Em 1964, Mafalda estreou no Buenos Aires Weekly e rapidamente ganhou popularidade nos países de língua espanhola ao redor do mundo. O desenho usou personagens infantis para fornecer comentários humorísticos e mordazes sobre autoritarismo, censura e desigualdade.

Mafalda capturou a mudança do cenário político da América Latina até 1974, quando o governo militante da Argentina começou a atacar e deter opositores do Estado.

Devido à situação política volátil, Quino encerrou a história em quadrinhos e se exilou auto-imposto em Milão.

Até sua aposentadoria em 2006, Quino criou desenhos animados enquanto dividia seu tempo entre Madri e Buenos Aires.

Embora ele não tenha ressuscitado Mafalda , seu trabalho posterior seguiu um tom semelhante, focando em temas de privilégio e a situação da classe trabalhadora contada através do uso de humor negro.

+ Nasa mostra foto de Júpiter captada pelo James Webb

+ Moto elétrica da Triumph, TE-1 vai a 160 km/h em 6,2 segundos

+ Marinha dos EUA usa caça F/A-18 Super Hornet para controlar drones do ar

As caricaturas de Quino foram traduzidas para 26 línguas diferentes e Mafalda ainda hoje é impressa.

Em 2014, Quino recebeu o Prêmio Príncipe das Astúrias da Espanha e a Legião de Honra da França.

Seus desenhos são vendidos online e em livrarias ao redor do mundo.

Após sua morte, muitos argentinos honraram sua vida deixando flores ao pé da estátua da Mafalda em Buenos Aires.

Feliz aniversário de 90 anos, Quino – você criou um personagem cômico cujo legado nunca pode ser desfeito.