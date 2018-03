Google celebra ‘Festa do Pi’ com doodle de tortas

ROMA, 14 MAR (ANSA) – Um dos maiores símbolos da matemática, o número “Pi”, é celebrado nesta quarta-feira (14). Representado pela 16ª letra do alfabeto grego, o numeral 3,14…

é “irracional”, ou seja, possui infinitos algarismos após a vírgula que não se repetem periodicamente.

O 14/03 foi escolhido propositalmente, pois, nos Estados Unidos, usa-se a data invertida, 3/14. Coincidentemente, é o mesmo dia de aniversário de Albert Einstein e agora da morte de Stephen Hawking.

A celebração acontece por ocasião da 30ª “Festa do Pi”, estabelecida em 1988 pelo físico Larry Shaw. Como homenagem, o Google hoje leva um Doodle caracterizado com o número, que é obtido ao se dividir a longitude de uma circunferência pelo seu diâmetro.

O tema utilizado pelo site de buscas, com vários objetos redondos, como tortas, remete justamente a este cálculo – a pronúncia de “Pi” é similar à de “Pie”, que significa torta em inglês. O que é o número Pi? – De acordo com Piercesare Secchi, professor de estatística aplicada do Centro Politécnico de Milão, “o ‘Pi’ é uma constante matemática que compõe muitas leis da física e inúmeras aplicações práticas”.

“É fundamental para calcular as órbitas dos satélites, para prever o andamento do mercado financeiro e para estudar a propagação das ondas eletromagnéticas por meio das quais os celulares se comunicam”, acrescentou Anna Maria Paganoni, também do Politécnico de Milão.

Paganoni ainda apontou as dificuldades que o numeral representa.

“A dificuldade no uso do Pi é saber se aproximar de sua infinita ‘linha’ de decimais que não se repetem periodicamente”. “Já foram calculados trilhões, mas o verdadeiro desafio matemático é continuar a calcular para obter medidas sempre mais precisas em diversas aplicações”, afirmou. (ANSA)