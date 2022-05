Google apoia rede social indiana ShareChat em rodada de US$300 mi e avaliação de US$5 bi

Por Munsif Vengattil

NOVA DÉLHI (Reuters) – A empresa controladora da rede social indiana ShareChat arrecadou quase 300 milhões de dólares em novos financiamentos do Google, da gigante de mídia Times Group e da Temasek, avaliando a empresa em quase 5 bilhões de dólares, disseram duas fontes à Reuters.





O aporte deve ser anunciado já na próxima semana, acrescentaram as fontes.

A empresa controladora da ShareChat, Mohalla Tech, não respondeu a um pedido de comentário. Google e Temasek não se manifestaram, enquanto a Reuters não conseguiu entrar em contato imediatamente com o Times Group.

Este é o segundo investimento importante do Google no mercado de vídeos curtos da Índia. A empresa apoiou anteriormente a Josh, que concorre com a empresa irmã do ShareChat, Moj.

O investimento do Google mostra o apetite pelo mercado de vídeos curtos e pela tese de investimento da startup, disse uma das fontes. As startups de tecnologia da Índia, que arrecadaram um recorde de 35 bilhões de dólares em novos fundos em 2021.

Aplicativos de vídeo curtos como Moj e Josh aumentaram em popularidade depois que a Índia baniu o TikTok em 2020 e alguns outros aplicativos chineses após um confronto de fronteira com a China.

Atualmente, a ShareChat tem 180 milhões de usuários ativos mensais. A Moj, junto com o MX TakaTak, recentemente adquirido da Mohalla, tem uma base de usuários combinada de 300 milhões, de acordo com uma das fontes.

A ShareChat foi avaliada pela última vez em 3,7 bilhões de dólares em uma rodada de financiamento de 266 milhões de dólares que contou com investidores como Alkeon Capital e Temasek. A empresa também conta com Twitter e Snap entre seus investidores.

Se a oferta do presidente-executivo da Tesla, Elon Musk, para comprar o Twitter for aprovada, Musk terá potencialmente uma participação entre 6% e 8% na ShareChat, acrescentou a fonte.