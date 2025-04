Google anuncia novo chip para IA na Cloud Next 25

O Google anunciou nesta quarta-feira (9) durante o evento Cloud Next 25 um novo processador para aplicações de IA. O chip Ironwood é a sétima versão do processador, e segundo a empresa, foi projetado para operar em clusters de até 9.216 chips. Ainda segundo o Google, o processador tem performance por watt duas vezes maior do que chip Trillium, lançado no ano passado. Confira algumas das outras novidades anunciadas no evento.

Cloud WAN – um padrão de interconexão de redes que, segundo o Google, pode reduzir o custo de manutenção de aplicativos em até 40%.

A2A – o protocolo Agent2Agent foi concebido para, como o nome indica, facilitar a troca de dados entre agentes de IA produzidos por diferentes empresas. Accenture, SAP, Oracle e Capgemini são algumas das empresas que apoiam a solução.

Gemini 2.5 Flash – Versão mais leve do modelo Gemini 2.5 Pro, o Flash estará disponível em breve para empresas que desenvolvem aplicações de IA na plataforma Vertex AI, do Google Cloud.

Gemini na GDC – Por meio de uma parceria da Nvidia, o Google vai levar o modelo Gemini para sua estrutura de nuvem distribuída, a Google Distributed Cloud (GDC). Com isso, empresas que não podem usar recursos de IA na nuvem pública poderão levar essas soluções para dentro de seus datacenters, usando hardware do Google com chips Blackwell, da Nvidia.