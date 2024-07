Google anuncia inclusão do Pix no Google Pay, carteira digital da empresa

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/07/2024 - 10:55 Para compartilhar:

O Google vai permitir em breve que os usuários brasileiros façam transferências usando o Pix através do Google Pay, a carteira digital da empresa que está embarcada em dispositivos Android e no navegador Google Chrome. A conexão é feita através do Open Finance.

“No início deste ano, nós iniciamos os testes com os nossos parceiros, que são o C6 e o PicPay”, disse a jornalistas a head de Operações de Pagamentos do Google Pay para América Latina, Elisa Joia. O processamento das transações é feito pelos bancos digitais.

O cliente poderá cadastrar contas de diferentes instituições financeiras na carteira do Google, e também geri-las, como é possível fazer com os cartões. É possível pagar usando chave Pix, QR Code e Pix copia e cola, além de fazer pagamentos em maquininhas de cartão que processem Pix.

No final de 2022, o Google Pay obteve uma licença de iniciador de pagamento junto ao Banco Central. Um ano depois, entrou para a lista de participantes do Pix.

O lançamento do Pix no Google Pay será por fases, e de acordo com a empresa, haverá uma verificação de identidade dos usuários, que terão de ter o aplicativo da instituição financeira instalado no mesmo aparelho.

O Pix nas carteiras digitais permite o pagamento usando Pix por aproximação, o que na visão do mercado, deve ampliar o uso deste meio de pagamento no mundo físico. Nesta segunda, 28, o Estadão/Broadcast mostrou que o Itaú Unibanco deve oferecer o Pix por aproximação aos clientes a partir de outubro.

A modalidade passou a ser permitida de forma efetiva no começo deste mês, após o Banco Central e o Conselho Monetário Nacional publicarem regras que facilitam transações através do iniciador de pagamentos. Essa figura regulatória é o motor por trás do Pix por aproximação.