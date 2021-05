Google abrirá 1ª loja física em Nova York no verão norte-americano

(Reuters) – O Google, da Alphabet, disse nesta quinta-feira que abrirá sua primeira loja física na cidade de Nova York no verão do Hemisfério Norte, refletindo uma abordagem de varejo que ajudou a Apple a arrecadar bilhões de dólares nas últimas duas décadas.

A loja ficará no bairro de Chelsea, perto do campus na cidade de Nova York, que abriga mais de 11 mil funcionários.

O Google, que criou lojas pop-up no passado para promover seus produtos, disse que venderá smartphones Pixel, Pixelbooks e monitores de atividade física Fitbit junto com dispositivos domésticos inteligentes Nest no varejo.

As lojas também vão oferecer atendimento ao cliente para seus dispositivos e retirar seus pedidos feitos online.

A Apple, que abriu suas duas primeiras lojas na Virgínia em 2001, tem 270 lojas nos EUA e muitas mais ao redor do mundo.

(Reportagem de Eva Mathews em Bengaluru)

((Tradução Redação São Paulo; +55 11 56447764))

REUTERS PAL AAP

Veja também