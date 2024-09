González Urrutia faz breve aparição em manifestação da oposição venezuelana em Madri

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 28/09/2024 - 16:04 Para compartilhar:

O candidato presidencial da oposição venezuelana, Edmundo González Urrutia, apareceu brevemente neste sábado (28), sem chegar a discursar, em uma manifestação em Madri, reivindicando sua vitória nas eleições de 28 de julho.

Dois meses após as eleições, que a oposição alega terem sido fraudadas para dar a vitória ao presidente Nicolás Maduro, milhares de pessoas se reuniram na praça Puerta de Sol, em Madri, local de exílio de muitas figuras da oposição.

“Edmundo González Urrutia, presidente eleito da Venezuela, em Madri!”, gritou o apresentador do evento quando o candidato de 75 anos subiu ao palco com uma bandeira venezuelana, sem se dirigir a uma plateia que o saudou com gritos de “presidente, presidente!”.

González Urrutia chegou à manifestação fortemente escoltado, cumprimentou alguns manifestantes, subiu ao palco e, antes de sair, tirou uma foto com a presidente da região de Madri, Isabel Díaz Ayuso, e o presidente do Partido Popular (oposição de direita), Alberto Núñez Feijóo.

A manifestação fez parte de uma mobilização mundial da oposição “pela liberdade”, que na Espanha foi seguida em cidades como Sevilha e Las Palmas de Gran Canaria.

Quem discursou na manifestação de Madri foi Antonio Ledezma, ex-prefeito de Caracas, que leu uma mensagem de González Urrutia e atribuiu sua incapacidade de falar a uma “afonia grave”.

“No último 28 de julho, o povo emitiu um mandato soberano claro e inapelável a favor da mudança”, disse Ledezma ao ler a mensagem do candidato. “A defesa desse mandato exige que permaneçamos unidos e ativos nessa luta até o fim”, acrescentou.

