González tem 4 milhões de votos a mais que Maduro, diz oposição

CARACAS, 7 AGO (ANSA) – Edmundo González Urrutia recebeu quase 4 milhões de votos a mais que o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, nas eleições de 28 de julho, segundo números divulgados pela oposição com base na apuração de 83,5% das atas eleitorais.

De acordo com o quinto boletim emitido pela equipe da líder opositora María Corina Machado, o candidato da Plataforma Unitária Democrática (PUD) recebeu 7.303.480 votos, contra 3.316.142 de Maduro. As cifras se referem a 25.073 colégios eleitorais e não foram auditadas de forma independente – faltam ser contabilizados outros 4.953.

Até o momento, o comparecimento dos eleitores às urnas é de 60,08%. “As atas continuam a chegar. Apesar da repressão e das ameaças, as nossas testemunhas heroicas mostram que a soberania popular é respeitada”, disse a campanha de Machado e González.

O resultado diverge daquele publicado pela Comissão Nacional Eleitoral (CNE), que declarou Maduro vencedor com pouco mais de 51% dos votos. O órgão, no entanto, vem ignorando as pressões internacionais para divulgar as atas das eleições, e o resultado não foi reconhecido pela maioria dos países.

O CNE, por sua vez, diz ter entregado os boletins para o Tribunal Supremo de Justiça, que convocou os 10 candidatos à presidência a comparecer à corte até sexta-feira (9). “O não comparecimento terá consequências puníveis pelo nosso sistema jurídico”, afirmou a presidente do tribunal, Caryslia Rodríguez.

(ANSA).