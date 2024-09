González diz que se exilou na Espanha pensando na Venezuela

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 09/09/2024 - 15:01 Para compartilhar:

MADRI, 9 SET (ANSA) – Em uma carta publicada nas redes sociais, Edmundo González Urrutia, ex-candidato de oposição a presidente da Venezuela, afirmou que se exilou na Espanha para que as “coisas mudem” em Caracas.

Na mensagem, assinada diretamente de Madri, o opositor destacou que foi acolhido e protegido pelas embaixadas da Espanha e da Holanda em Caracas após a conclusão das eleições de 28 de julho.

“Tomei esta decisão pensando na Venezuela e no fato de que o nosso destino como país não pode ser o de um conflito de dor e sofrimento. Fiz isso pensando na minha e em todas as famílias venezuelanas nestes momentos de tanta tensão e angústia. Fiz isso para que as coisas mudem e possamos construir uma nova etapa para a Venezuela”, escreveu o diplomata de 75 anos.

O rival do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, destacou que sempre defendeu “os valores democráticos da paz e da liberdade” e que seu compromisso “não se baseia na ambição pessoal”.

González Urrutia ainda fez um chamado ao “diálogo”, pois só assim “poderá fazer com que nos reencontremos como compatriotas” “Só a democracia e a concretização da vontade do povo podem ser o caminho para o nosso futuro como país”, afirmou.

O ex-candidato tinha um mandado de prisão pendente na Venezuela por vários crimes, incluindo “incitamento à desobediência” e “conspiração”, ligados aos protestos ocorridos após as eleições presidenciais. Ele foi chamado a depor três vezes, mas não compareceu.

A vitória de Maduro no pleito de 28 de julho, proclamada pela Justiça e pelo Conselho Nacional Eleitoral (CNE), é contestada pela oposição e por boa parte da comunidade internacional.

(ANSA).