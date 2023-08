González celebra ‘vitória’ no 1º turno da eleição presidencial no Equador

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 20/08/2023 - 23:37 Compartilhe

A candidata correísta Luisa González celebrou, neste domingo (20), sua “grande vitória” no primeiro turno das eleições presidenciais do Equador e afirma que avançou para o segundo turno junto com o candidato de direita Daniel Noboa, com 46,6% dos votos apurados.

Seguindo a tendência das pesquisas, a herdeira política do ex-presidente socialista Rafael Correa (2007-2017) lidera as eleições marcadas por fortes operações de segurança devido à violência do tráfico de drogas e à morte a tiros do candidato Fernando Villavicencio 11 dias antes das eleições.

“Obrigada por esta grande vitória”, disse González em um bairro popular ao sul de Quito. “Estamos felizes porque estamos fazendo história”.

Faltando validar um pouco mais da metade dos votos, González lidera com 33,3% dos votos, seguida por Noboa, com 24,2%.

A candidata esperava ser eleita no primeiro turno como sucessora de Guillermo Lasso, o impopular presidente e ex-banqueiro que pediu antecipação das eleições gerais para evitar um possível impeachment em um julgamento político por corrupção.

Apesar de uma pesquisa de boca de urna certificada pelo Conselho Nacional Eleitoral (CNE) declarar González vencedora, ela não possui o percentual de votos necessário para evitar o segundo turno. Para vencer no primeiro turno, é necessário ter 40% dos votos com uma vantagem de 10 pontos percentuais sobre o rival mais próximo.

A correísta sugeriu que enfrentará Noboa no dia 15 de outubro e usou a seu favor as supostas semelhanças entre Lasso e seu eventual adversário, que é filho de um magnata.

“Não queremos um Lasso 2.0”, afirmou. “O país acabou de ter um presidente empresário que sabia apenas gerenciar sua empresa, mas não sabia do que os equatorianos precisam”, acrescentou com o punho erguido.

