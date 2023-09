Gondoleiros de Veneza fazem cortejo por 11 de setembro

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 11/09/2023 - 9:50 Compartilhe

VENEZA, 11 SET (ANSA) – Por ocasião do 22º aniversário dos atentados de 11 de setembro contra as Torres Gêmeas do World Trade Center, em Nova York, os gondoleiros de Veneza organizaram um cortejo aquático no Grande Canal nesta segunda-feira (11).

Os barcos a remo e uma delegação do Corpo de Bombeiros partiram de Pescheria di Rialto e percorreram o Grande Canal de Veneza em direção a Punta della Dogana até a Bacia de San Marco.

“Hoje nos lembramos de uma tragédia que chocou o mundo.

Obedientemente, como todos os anos recordamos as vítimas, as suas famílias e aqueles que perderam a vida para salvar outras vidas”, declarou a presidente da Câmara Municipal de Veneza, Ermelinda Damiano.

“Agradecemos aos gondoleiros que, com muita sensibilidade, realizam todos os anos este ato tão significativo. Veneza não esquece”, acrescentou ela.

A iniciativa foi planejada pela Associação Gondolieri e a União Franciscana de Remo Esportivo de Castello. Durante o percurso, os gondoleiros ergueram os remos em uma parada em frente ao Ca’ Farsetti, sede da Câmara Municipal de Veneza, e em outra na Bacia de San Marco.

“Este é um gesto muito sentido dos gondoleiros, que repetimos todos os anos com orgulho, para não esquecer este dia triste”, concluiu o vereador Aldo Reato.

Os atentados de 11 de setembro foram ataques suicidas cometidos por fundamentalistas islâmicos ligados à organização terrorista Al-Qaeda, liderado na época por Osama bin Laden. No ano de 2001, aviões chocaram-se contra as torres gêmeas e chocaram o mundo.

Ao todo, 2.977 pessoas morreram na ofensiva. (ANSA).

