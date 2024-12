Gominho visita Preta Gil na UTI e revela estado de saúde da cantora: ‘Ela está bem’

O influenciador Gominho visitou a cantora Preta Gil, de 50 anos, que está internada na UTI desde a manhã da última quinta-feira, 19, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para uma delicada cirurgia de retirada de tumores. O procedimento é parte essencial de seu tratamento contra o câncer.

Por meio dos Stories no Instagram, na tarde desta segunda-feira, 23, Gominho atualizou o estado de saúde da amiga. “Acabei de voltar do hospital, que a Preta fez a Soraya me ligar por vídeo porque ela queria me ver. Fui lá vê-la. Ela está bem, graças a Deus. Ela está deitadinha, descansando, repousando, fazendo tudo como tem que ser feito. Ficamos lá de resenha, conversando”, disse.

Gominho ainda contou um momento descontraído ao lado de Preta: os dois falaram sobre a beleza do enfermeiro que entrou no quarto. “Amo que a pessoa pode estar na situação que for, sedada, na cama de hospital, ela vê boy e sinaliza para a amiga. O enfermeiro entrou e ela: ‘Oi, boa tarde’. Quando ele saiu, eu olhei para a cara dela e ela falou: ‘Bonitinho’. [Eu falei:] ‘Eu sei’. Amigas têm conexões. Ela está ótima, graças a Deus. Vamos continuar na positividade, na oração, na energia, no mantra, porque ela está se recuperando dia após dia, cada vez melhor.”

No início da tarde desta segunda-feira, 23, a assessoria da filha de Gilberto Gil emitiu um novo boletim. “A paciente encontra-se estável, acordada e conversando. Ela permanece internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).”

Descoberta do câncer

Em janeiro de 2023, Preta Gil foi diagnosticada com câncer no intestino, especificamente com um tumor de seis centímetros no reto. Após o tratamento inicial, que incluiu cirurgia e quimioterapia, a doença entrou em remissão.

Em agosto de 2024, a artista anunciou que o câncer havia retornado, apresentando-se em quatro locais distintos: dois linfonodos na região pélvica, metástase no peritônio e um nódulo no ureter. Esses novos focos indicam a propagação do câncer para outras áreas do corpo.

Atualmente, ela está passando por tratamentos específicos para combater essas recorrências.

