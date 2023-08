Gómez lamenta falta de efetividade do Palmeiras: ‘Eles foram contundentes e perdemos o jogo’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/08/2023 - 23:30 Compartilhe

Capitão do Palmeiras e autor do gol de honra na derrota por 2 a 1 para o Fluminense, o zagueiro Gustavo Gómez não gostou nada do resultado no Maracanã. Na visão do paraguaio, o jogo foi equilibrado, mas os paulistas não souberam aproveitar as chances criadas.

Depois de sair em desvantagem no primeiro tempo, o Palmeiras cresceu na partida, sobretudo no primeiro tempo, e criou diversas oportunidades para igualar o resultado. Mas sequer levou perigo ao goleiro Fábio por não caprichar nas finalizações.

“Tivemos as chances. No primeiro tempo finalizamos seis ou sete vezes e não conseguimos marcar. Eles (Fluminense) tiveram contundência, aproveitaram (as chances) e perdemos o jogo”, lamentou o capitão palmeirense.

Na visão de Gómez, o Palmeiras não merecia sair derrotado no Rio após emplacar sequência de três vitórias. “Foi por causa da contundência. O jogo foi equilibrado e o Fluminense mais contundente”, repetiu, evitando questionar a escalação cheia de reservas.

“O professor (Abel Ferreira) sempre toma a decisão melhor para o Palmeiras, faz equação necessária para a equipe. Mesmo assim, o jogo foi igual, mas no primeiro tempo de duas, três chances, tínhamos de te feito ao menos uma. É o que ele sempre pede”, frisou. “Agora é trabalhar para um jogo importante na quarta feira (volta das oitavas da Libertadores, na qual um empate é o suficiente no Allianz Parque após 1 a 0 em Belo Horizonte).”

Diante dos mineiros, o Palmeiras terá os retornos do zagueiro Murilo, do lateral-esquerdo Piquerez, dos meias Zé Rafael e Rafael Veiga e do atacante Dudu, todos preservados neste sábado.

