Gómez iguala Valdivia e atinge mais uma marca histórica pelo Palmeiras

No triunfo por 2 a 1 sobre o Ceará, no último sábado, Gustavo Gómez atingiu mais uma marca histórica pelo Palmeiras. Desta vez o capitão do Verdão igualou Valdivia como o jogador estrangeiro com mais vitórias pelo clube (122). Além disso, o zagueiro paraguaio já aparece como o terceiro “não-brasileiro” com mais partidas pelo Alviverde.

São 198 jogos de Gómez até aqui, e está atrás somente do compatriota Arce e do chileno Valdivia, ambos com 241, que dividem o primeiro posto de gringos com mais partidas pelo Verdão.

Mesmo com menos jogos em relação aos ídolos Arce e Valdivia, Gómez já é o número um em vitórias: ele chegou ao seu triunfo de número 122 (nas 198 partidas), contra 115 de Arce (em 241 jogos) e ao lado do Mago Valdivia, com os mesmos 122 (em 241 jogos).

​Com o gol diante do Internacional, no último domingo, o paraguaio chegou a oito em 2022, que já o colocam na quarta posição entre os zagueiros com mais bolas na rede pelo Alviverde em uma única temporada, ao lado de Cléber e Vitor Hugo, que, em 1996 e 2015, respectivamente, também marcaram oito vezes cada um.

Acima deles na lista de zagueiros com mais gols em uma mesma temporada, apenas Vágner Bacharel e Daniel, ambos com nove gols (respectivamente em 1983 e 2005) e Júnior Baiano, o recordista no quesito, com dez gols em 1999. Ou seja, Gómez precisa de mais dois para empatar com Baiano e três para ultrapassar o ex-defensor.

Esta já é também a temporada mais artilheira do paraguaio no Verdão. Ao todo, Gómez marcou 25 gols desde que chegou em 2018. Além dos oito em 2022 (em 39 jogos), foram três em 2018 (em 17 jogos); cinco em 2019 (em 42 jogos); seis em 2020 (em 58 jogos); e três em 2021 (em 42 jogos). Nunca passou em branco pelo clube.

Esses 25 gols já fazem do capitão palmeirense o terceiro maior zagueiro-artilheiro da história do Verdão, outra marca atingida em 2022, pois iniciou a temporada com 17 gols e, quando chegou a 23, ultrapassou Vágner Bacharel e se isolou nesta posição. Dessa forma, ficou atrás apenas de Loschiavo (defensor das décadas de 20 e 30), com 32, e de Luís Pereira (zagueiro dos anos 70 e 80), com 36.

Além disso, Gustavo Gómez, que já era de forma isolada o zagueiro com mais gols pelo Palmeiras em jogos do Campeonato Brasileiro, ampliou sua marca: foi a 14 gols pela competição (do total de seus 25 pelo clube). Nessa lista, o capitão alviverde é seguido pelos zagueiros Nen, com 12 gols em brasileiros, e Vagner Bacharel, com 10.

Por fim, mas não menos importante, vale destacar que Gómez voltou a ser artilheiro do time no Brasileirão-2022, igualando os sete de Rony, e também se tornou o terceiro estrangeiro com mais gols pelo Palmeiras em jogos de Campeonato Brasileiro, com os mesmos 14 gols do argentino Hernán Barcos. Agora, nessa lista, ambos estão atrás apenas do chileno Valdivia (15) e do paraguaio Arce (26).

Com sete taças conquistadas pelo clube, Gustavo Gómez é o estrangeiro com mais títulos na história do Palmeiras (duas Libertadores, um Brasileiro, dois Paulistas, uma Copa do Brasil e uma Recopa). Ele também colocou o seu nome no Top 100 dos jogadores que mais atuaram com a camisa do Verdão em todos os tempos. Atualmente são 198 partidas, ocupando a 83ª posição na lista.

