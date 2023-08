Gómez entra para o Top 10 de zagueiros do Palmeiras e é reverenciado por Toninho Cecílio

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/08/2023 - 19:34 Compartilhe

Um dos destaques na vitória do Palmeiras sobre o Cruzeiro, por 1 a 0, na segunda-feira, o paraguaio Gustavo Gómez completou 262 partidas pela equipe, entrando para o Top 10 de zagueiros que mais defenderam o clube na história. Superou Vágner Bacharel. Oitavo na relação, Toninho Cecílio, que já foi técnico e diretor no clube, reverenciou o jogador.

“Gómez está a dez partidas da minha marca. Zagueiro que merece toda nossa reverência e carinho. Pelo que joga, sim. Pela dedicação, seriedade, respeito e entrega merece muito mais. Sou admirador. Bateu meu ídolo e amigo Bacharel. Que venha e me atropele também caro Gómez”, escreveu Toninho Cecílio, atualmente na diretoria da Portuguesa.

Antes de bater a marca dos 272 jogos de Toninho Cecílio, porém, Gómez passará primeiro por Márcio Alcântara, que está com 263. Depois a façanha começa a complicar e ficará somente para 2024. Carnera disputou 302 jogos, Gambini fez 307 e Alfredo Mostarda, 312, com Junqueira já mais distante, com 335.

O capitão não esconde que quer fazer história no clube e até recusou proposta do mundo árabe recentemente. Mas para se firmar entre os três melhores da posição, necessitará de mais 113 partidas para igualar Cléber. As duas primeiras posições estão bem distantes, com Valdemar Carabina liderando com 595 aparições, seguido de perto por Luís Pereira, com 576.

O paraguaio levou o terceiro cartão amarelo contra o Cruzeiro e não enfrenta o Cuiabá, no fim de semana, pela abertura do segundo turno do Brasileirão. Deve dar lugar a Luan. Como logo depois o time visita o Deportivo Pereira, da Colômbia, pelas quartas da Libertadores, é possível que Abel Ferreira poupe outras peças titulares.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias