Gómez desfalque, Alonso liberado: Paraguai tira apenas um zagueiro de Palmeiras x Atlético-MG Defensor do Verdão não atua no duelo, enquanto o camisa 3 do Galo pediu a sua liberação dos compromissos com a seleção paraguaia

No próximo domingo (5), às 16h, Palmeiras e Atlético Mineiro entram em campo para uma nova disputa ferrenha, dessa vez pelo Brasileirão. Com dois dos elencos mais fortes do futebol nacional na atualidade, as equipes possuem estrangeiros que também são presenças constantes em suas seleções, como é o caso dos paraguaios Gustavo Gómez, do lado alviverde, e Junior Alonso, do lado alvinegro.







GALERIAS

> Quantos minutos jogadores do Verdão estiveram em campo no ano

> Quais os 15 maiores públicos do Brasileirão até a oitava rodada

TABELA

> Clique e confira a tabela completa e simulador do Brasileirão!

Para o confronto, Abel Ferreira não poderá contar com o capitão e um dos pilares defensivos do Verdão por conta de amistosos da seleção paraguaia, contra Japão e Coreia do Sul, nos dias 2 e 10 de junho, respectivamente. Já Turco Mohamed, por outro lado, terá Alonso à disposição, mesmo também tendo sido convocado pelo país.

Tendo em vista que os compromissos pelo Brasileirão são mais importantes, o defensor do Galo, ao lado da diretoria, pediu liberação da seleção e o desejo foi concedido. O Palmeiras, por sua vez, entende que, apesar dessas liberações estarem fora da Data Fifa e do Paraguai não estar classificado para a Copa do Mundo, o clube não pode privar seus jogadores de representarem seus países.

Na atual temporada do Brasileirão, os dois zagueiros colaboram para que suas respectivas equipes ocupem as primeiras posições do ranking de menos gols sofridos no campeonato. O Atlético Mineiro viu suas redes serem balançadas apenas oito vezes, enquanto o Palmeiras possui números ainda melhores, sofrendo tentos em somente cinco oportunidades.

No quesito individual, Alonso e Gómez dividem feitos muito parecidos. De acordo com o Footstats, página especializada em estatísticas, o zagueiro do Galo deu 544 passes, sendo 522 certos e somente 22 errados, totalizando um aproveitamento de aproximadamente 96%.

Já o paraguaio do Verdão distribuiu 267 passes, acertou 253 e errou apenas 14, somando uma excelente média de 94,4%. O equilíbrio entre os dois também se nota quando o assunto são interceptações. Ambos roubaram a bola dos adversários seis vezes. Já em defesas e gols, Gómez leva a melhor, com 11 e três, respectivamente, contra zero do compatriota.

Vale lembrar que os fortes candidatos ao título, Palmeiras e Atlético Mineiro, dividem a primeira colocação do Campeonato Brasileiro com 15 pontos conquistados. Além disso, ainda podem se encontrar, novamente, nas quartas de final da Copa Libertadores.

E MAIS:

E MAIS: