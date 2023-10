Gómez admite que Palmeiras ainda sente a queda na Libertadores: ‘Eliminação foi muito forte’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/10/2023 - 21:38 Para compartilhar:

Quatro derrotas seguidas no Brasileirão, chance de título cada vez menores e protestos da torcida. O clima não anda nada bom no Palmeiras. Nesta quinta-feira, após novo tropeço, agora com 2 a 0 para o Atlético-MG no Allianz Parque, em São Paulo, o capitão Gustavo Gómez admitiu que a equipe ainda sente a queda na semifinal da Libertadores, reconheceu o momento difícil, mas pediu calma por uma volta por cima.

“O momento é difícil. Ninguém quer perder, não estamos acostumados a ficar muito tempo sem ganhar, mas temos de trabalhar para sair disso”, afirmou, cabisbaixo, o defensor. “Estamos triste pelo momento, a eliminação foi muito forte (caiu nos pênaltis diante do Boca Juniors) e fim de temporada pega também. Mas nosso clube é trabalhador e tem de ver o que estamos fazendo mal para corrigir no próximo jogo.”

Depois de ser superado por Grêmio, Red Bull Bragantino, Santos e Atlético-MG, o Palmeiras terá chance de se redimir no domingo, em visita ao desesperado Coritiba, penúltimo colocado e que vem de 3 a 0 em casa para o Cuiabá.

Será a oportunidade para o Palmeiras tentar resgatar o apoio da torcida, que protestou bastante no Allianz Parque. Gómez aceitou as vaias ao time. “É normal, a torcida quer ganhar, nós queremos ganhar, o treinador quer ganhar, a diretoria quer. E não tem outra forma de sair dessa situação se não for trabalhando. Já saímos de situações adversas e agora é trabalhar com unidade.”

Diante do Coritiba, o técnico Abel Ferreira ainda não estará na beirada do campo. Ele cumpriu o primeiro jogo de suspensão imposta pelo STJD contra o Atlético-MG e ainda tem mais um a cumprir.

