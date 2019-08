Gols sofridos nas últimas rodadas fazem Santos questionar postura ofensiva

Líder isolado do Brasileirão na última rodada, o Santos vacilou nos últimos jogos e acabou perdendo a ponta para o Flamengo, no domingo. Três partidas sem vencer acabaram derrubando a equipe e o ponto fraco santista já foi identificado pelo elenco: o sistema excessivamente ofensivo montado pelo técnico Jorge Sampaoli.

Na avaliação do lateral-direito Victor Ferraz, foi o foco no ataque que acabou desprotegendo o time no empate com o Fortaleza por 3 a 3, no domingo, na Vila Belmiro. O time da casa chegou a abrir 3 a 0 no placar, antes de ceder a inesperada igualdade no marcador.

“Pagamos pelo esquema de jogo ofensivo, que quer sempre fazer mais e mais e acaba dando brecha para o adversário. E, às vezes, acontece algo assim, inexplicável. É algo difícil de acontecer”, pondera o defensor. “Tentamos atacar o tempo inteiro, estamos prontos para atacar. Mas isso é coisa para resolvermos lá dentro, sem perder o ímpeto que temos.”

Nas últimas três partidas, o Santos levou oito gols e neste Brasileirão ainda levou uma sonora goleada de 4 a 0 em clássico contra o Palmeiras. O próprio Sampaoli já reconhece que a defesa vem deixando a desejar.

“Essa vulnerabilidade precisa ser corrigida. No primeiro tempo tivemos muita intensidade e pressão, rival mal chutou, e no segundo foi pouco. São erros pontuais e temos que analisar bem e melhorar”, disse o treinador, que poupou seus zagueiros e até defendeu Felipe Aguilar, protagonista de duas falhas na partida de domingo.

Apesar do alerta, Victor Ferraz diz que a decepção pelo empate de domingo não deve abalar o moral da equipe. “O mais importante é não deixar cair, não baixar a cabeça. Vão haver tropeços.”

O Santos volta a campo no próximo sábado para enfrentar a Chapecoense, na Arena Condá, no oeste catarinense. Como seus principais rivais, Flamengo e Palmeiras, vão se enfrentar na mesma rodada, o time santista tem boas chances de retomar a liderança já no próximo fim de semana.