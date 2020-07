Gols, assistências, finalizações… Os números de Kalou, novo reforço do Botafogo Atacante marfinense foi anunciado nessa quinta-feira

Campeão da Premie League 2009/2010, da Champions 2011/2012 e vencedor de quatro Copas da Inglaterra pelo Chelsea, Salomon Kalou é o novo reforço do Botafogo. O marfinense estava desde 2015 no Hertha Berlin, da Alemanha, onde disputou 172 jogos e marcou 53 gols.

O último jogo de Kalou foi em 30 de novembro do ano passado, quando esteve em campo por 12 minutos na derrota do Hertha por 2 a 1 para o Borussia Dortmund. Na temporada 19/20, foram apenas sete partidas e dois gols marcados, totalizando apenas 284 minutos no gramado.

Nos anos anteriores, porém, o atacante foi bem mais atuante. Das 172 atuações pela equipe de Berlin, Salomon iniciou como titular em 151. Em 2017/2018, foi o goleador do Hertha na Bundesliga com 12 bolas na rede em 31 jogos. Em 18/19 foi o terceiro, com oito tentos em 30 partidas.

Confira seus números no Campeonato Alemão 2018/2019, o último em que atuou como titular:

KALOU NA BUNDESLIGA 18/19

– Dados do Sofascore

30 jogos

​27 jogos como titular

2340 minutos em campo

​8 gols marcados

3 passes para gol

10 grandes chances perdidas

9 grandes chances criadas

1.2 finalização por jogo

​1 passe decisivo por jogo

​37,7 passes por jogo

1,8 dribles certos por jogo

1,4 duelos aéreos ganhos

12,3 perdas de posse de bola

