Gols, assistências, desarmes: confira o Raio-X do Vasco no Carioca, após o título da Taça Rio Em levantamento, o LANCE! separou as estatísticas do Cruz-Maltino, na competição que serviu de preparatório para a Série B

O Campeonato Carioca acabou, e com isso o Vasco volta agora todas as suas atenções para a Série B, que começa no próximo dia 28. Assim, o LANCE! preparou um levantamento das estatísticas do Cruz-Maltino no Estadual, que serviu de preparação para o maior objetivo do clube na temporada: voltar a divisão de elite do futebol brasileiro.

Ao todo, a equipe de Marcelo Cabo disputou 15 partidas na competição, com seis vitórias, cinco empates e quatro derrotas. Em relação a um recorte de maior relevância, o Cruz-Maltino perdeu apenas um clássico, justamente contra o Glorioso, no último sábado, pela decisão da Taça Rio. Relembre os confrontos do Gigante da Colina ao longo do Estadual:

1ª rodada: Vasco 0 x 1 Portuguesa

2ª rodada: Volta Redonda 1 x 0 Vasco

3ª rodada: Nova Iguaçu 2 x 2 Vasco

4ª rodada: Vasco 1 x 1 Botafogo

5ª rodada: Vasco 3 x 1 Macaé

6ª rodada: Vasco 1 x 1 Madureira

7ª rodada: Fluminense 1 x 1 Vasco

8ª rodada: Vasco 4 x 2 Bangu

9ª rodada: Flamengo 1 x 3 Vasco

10ª rodada: Boavista 2 x 2 Vasco

11ª rodada: Resende 1 x 3 Vasco

Semifinal da Taça Rio (1º jogo): Madureira 1 x 0 Vasco

Semifinal da Taça Rio (2º jogo): Vasco 2 x 1 Madureira

Final da Taça Rio (1º jogo): Botafogo 0 x 1 Vasco

Final da Taça Rio (2º jogo): Vasco 0 x 1 Botafogo

Com gol de Galarza, Vasco venceu o Macaé e conquistou sua primeira vitória no Carioca (Rafael Ribeiro / Vasco)

Assim, mediante a todos os confrontos citados acima, veja o levantamento que o L! fez sobre quais jogadores do Gigante da Colina estiveram mais presentes nas seguintes estatísticas: passes, finalizações, desarmes, cruzamentos, interceptações, dribles, gols, assistências, faltas, impedimentos, perdas de bola, cartões amarelos.

GOLS

1. Cano – sete gols

2. Gabriel Pec – cinco gols

3. Tiago Reis – três gols

ASSISTÊNCIAS

1. Léo Jabá – três

2. Léo Matos, Cayo Tenório e Andrey – duas

3. Galarza, Cano, Morato, Riquelme, Zeca, Laranjeira, Marquinhos Gabriel e Tiago Reis – uma

PASSES

1. Andrey – 543 tentativas (92% de aproveitamento)

2. Zeca – 541 tentativas (91% de aproveitamento)

3. Miranda – 441 tentativas (97% de aproveitamento)

FINALIZAÇÕES

1. Cano – 25 tentativas (60% de aproveitamento)

2. Gabriel Pec – 22 tentativas (50% de aproveitamento)

3. Andrey – 21 tentativas (33% de aproveitamento)

DESARMES

1. Andrey – 27 tentativas (82% de aproveitamento)

2. Galarza – 21 tentativas (85% de aproveitamento)

3. Léo Matos – 17 tentativas (94% de aproveitamento)

CRUZAMENTOS

1. Zeca – 65 tentativas (26% de aproveitamento)

2. Gabriel Pec – 41 tentativas (34% de aproveitamento)

3. Cayo Tenório – 47 tentativas (19% de aproveitamento)



INTERCEPTAÇÕES



1. Gabriel Pec e Zeca – 10 tentativas (100% de aproveitamento)

2. Andrey – 10 tentativas (80% de aproveitamento)

3. Galarza – 9 tentativas (77% de aproveitamento)

DRIBLES

1. Zeca – 9 tentativas (66% de aproveitamento)

2. Léo Matos – 7 tentativas (85% de aproveitamento)

3. Figueiredo – 7 tentativas (71% de aproveitamento)

FALTAS COMETIDAS



1. Andrey – 24 infrações

2. Léo Matos – 23 infrações

3. Galarza – 18 infrações

IMPEDIMENTOS

1. Gabriel Pec – seis irregularidades

2. Tiago Reis – cinco irregularidades

3. Cano – três irregularidades



PERDAS DA POSSE DE BOLA

1. Gabriel Pec – 70 vezes

2. Figueiredo – 41 vezes

3. Galarza – 34 vezes

CARTÕES AMARELOS

1. Léo Matos, Laranjeira, Bruno Gomes e Zeca – 3

2. Cano, Morato, Juninho, Cayo Tenório, Ulisses e Andrey – 2

3. Galarza, Gabriel Pec, Lucão, Riquelme e Miranda – 1

Gabriel Pec foi um dos jogadores que mais apareceu nas estatísticas citadas (Rafael Ribeiro / Vasco)

PRÓXIMO DESAFIO

Após a conquista da Taça Rio, o Vasco concentra todas as suas atenções para a estreia na Série B. Assim, na primeira rodada, que será no próximo dia 28, às 11h (de Brasília), o Cruz-Maltino encara o Operário-PR, em São Januário.

