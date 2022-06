Golpistas tentam pedir dinheiro em nome de Drica Moraes e atriz desabafa: ‘Safados’

A onda de golpe no WhatsApp continua crescendo. Dessa vez, os amigos e conhecidos de Drica Moraes foram os alvos dos pedidos de dinheiro. Ela gravou um vídeo explicando a situação nesta quarta-feira (01).

“Coisa chata aconteceu, clonaram meu celular. Minha mãe já me ligou. Estou aqui me maquiando para começar a trabalhar. É esse inferno, estão pedindo dinheiro no meu nome e falando que mudei de número”, começou ela.





“Não mudei de número. Não troquei de telefone. Não doem dinheiro. Não caiam nessa. Safados, sem-vergonhas… Bando de gente do mal. Gente que não tem o que fazer”, declarou.

Depois, a atriz se corrigiu ao perceber que não teve o número clonado, mas que alguém usou sua foto em um número novo para tentar se passar por ela.