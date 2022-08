Golpistas usam vídeo de menina com suposto câncer e roubam R$ 3,3 milhões em doações

Da Redação 12/08/2022 - 16:22 Compartilhe

Um vídeo comovente que está circulando nas redes mostra uma menina supostamente com câncer pedindo doações. As imagens já contam com mais de 10 milhões de visualizações. Porém isso se trata de um golpe que roubou US$ 640 mil (equivalente a R$ 3,3 milhões). As informações são do O Globo.

O golpe foi descoberto pelo Laboratório de Ameaças da empresa de segurança digital Avast. Segundo a instituição, os valores arrecadados não foram utilizados para qualquer tratamento de saúde.

Ainda de acordo com a empresa, o golpe funciona a partir das imagens divulgadas principalmente no YouTube.

O vídeo mostra uma menina sentada, com os cabelos raspados e usando uma roupa hospitalar. “O tratamento custa muito dinheiro e os meus pais não podem pagá-lo. Por favor, me ajudem a ficar boa. Por favor. Eu não quero morrer”, disse a criança, enquanto chorava.

Na sequência, aparece uma imagem pedindo doações. Os donativos são feitos por meio de um site que serve para angariar fundos.

“Embora não haja como saber quem essa garota realmente é ou qual é a sua situação, temos certeza de que é uma farsa e que os mais de US$ 640.000 já arrecadados não serão usados para o tratamento”, informou o analista Pavel Novak, que integra as Operações de Ameaças da Avast.

“Encontramos uma seleção de vídeos da mesma garota, com apelos em árabe, francês, português, espanhol e hebraico. Vídeos com apelos semelhantes, mas com garotas diferentes, também foram detectados”, acrescentou.

Procurado pelo Globo, o YouTube não retornou até o momento sobre esse caso.