Golpista na Tailândia se passa por Xabi Alonso e pede dinheiro para ir ao Liverpool

A polícia tailandesa pediu aos torcedores do Liverpool que tenham cuidado com golpistas nas redes sociais que se fazem passar pelo técnico do Bayer Leverkusen, o espanhol Xabi Alonso, um dos nomes especulados para substituir Jürgen Klopp no clube inglês ao final da temporada.

O Escritório Central de Investigação da Tailândia alertou os torcedores sobre uma mensagem viral publicada em uma conta no Instagram por uma pessoa que se fazia passar por Alonso e que pede doações de 300 bahts (cerca de R$ 40 na cotação atual) para ajudá-lo a pagar sua passagem de avião rumo a Anfield.

“Sou Xavi Alonso, estarei no comando do Liverpool na próxima temporada, mas não tenho dinheiro suficiente para meus voos até Liverpool”, diz a mensagem, escrita em tailandês.

Ex-meio-campista dos ‘Reds’, o espanhol é um dos favoritos a suceder Klopp, que na semana passada anunciou sua saída do clube inglês ao final da temporada.

“Os torcedores do Liverpool precisam ficar calmos. Xabi ainda não é o técnico, mas já existe um golpista na internet”, diz o comunicado publicado no domingo pela polícia no Facebook.

A Premier League é extremamente popular na Tailândia e o Liverpool é um dos times de maior torcida no país. Em muitos táxis, ruas e lojas locais é comum ver várias camisas vermelhas e símbolos do clube.

