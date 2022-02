Golpista leva ‘enquadrada’ de Datena e pede desculpa por furtar Neymar: ‘Estou arrependido’ Lucas Ferreira Santos, de 20 anos, desviou mais de R$ 200 mil da conta do jogador, mas vai responder processo em liberdade em São Paulo

Após ser preso por furtar mais de R$ 200 mil de Neymar, Lucas Almeida Ferreira Santos foi solto nesta sexta-feira para responder processo em liberdade. Após deixar a delegacia em São Paulo, o jovem de 20 anos concedeu entrevista ao programa ‘Brasil Urgente’ e levou uma enquadrada do apresentador José Luiz Datena. O golpista também aproveitou as câmeras para pedir desculpas ao jogador do PSG.

– Sou um cara normal, estudioso e universitário. Investi na minha casa, tudo certinho. Não fiz por ostentação ou algo do tipo. Se ele estiver vendo, desculpa Neymar. O único lesado foi o Neymar e o banco que ficou com o prejuízo. Estou arrependido e queria mostrar também a fragilidade do sistema – comentou Lucas, que foi retrucado por Datena logo depois:

– Cá entre nós, você cometeu um crime. Você não acha que é muito cara de pau? Você roubou o dinheiro. Você está gozando da cara da sociedade. Você investiu na sua casa, mas roubou o dinheiro das pessoas. Você é picareta e passa um péssimo exemplo para a sociedade. E ainda tira sarro da cara da sociedade. É isso que a nossa Justiça proporciona – disse Datena.

