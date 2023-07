Golpes contra idosos cresce mais de 70%, segundo dados do governo

diegofi diegof - https://istoe.com.br/author/diegof/ 04/07/2023 - 1:35 Compartilhe

Com o avanço tecnológico, os mais vividos se tornaram ainda mais vulneráveis. O Disque 100, do governo federal, registrou, nos cinco primeiros meses de 2023 mais de 15 mil denúncias de violações financeiras ou materiais contra idosos; 73% a mais do que no mesmo período de 2022.

O Sindicato Nacional dos Aposentados já recebeu, em 2023, mais de 800 vítimas de golpes financeiros. Pessoas que buscavam orientações e até assistência jurídica para tentar encontrar uma saída.

Entre as denúnicias, os mais comuns estão o golpe do empréstimo consignado, quando realizam empréstimo com o uso de dados roubados e solicitação de foto para validar a transação; o golpe da falsa central de atendimento, quando confirmam os dados e transação mediação ao fornecimento de senha; e o golpe da validação de dados, quando pedem senha de acesso ao PIX, atualização de dados cadastrais, alertas de contas bloqueadas, validação de dados para acesso a senhas e realização de operações como saques, empréstimos e transferências.

Os institutos de defesa do consumidor alertam para os golpe do empréstimo, que o criminoso faz usando dados roubados da vítima. Ligar para os telefones oficiais da instituição financeira pode ajudar a escapar de armadilhas.

