Golpe na Bolívia foi planejado durante ‘3 semanas’, diz governo

27/06/2024 - 14:01

LA PAZ, 27 JUN (ANSA) – A tentativa fracassada de golpe de Estado na Bolívia foi “meticulosamente planejada” durante cerca de três semanas, de acordo com o ministro de Governo, Eduardo Del Castillo.

“Foi um dos episódios mais inquietantes da história recente do país”, acrescentou, durante coletiva de imprensa em La Paz.

Segundo o ministro, o governo recebeu informações sobre tentativas de “desestabilização”, mas ninguém teria imaginado “a dimensão do ocorrido na quarta-feira”.

Juan José Zúñiga e Juan Arnez Salvador, ex-comandantes do Exército e da Marinha, foram presos como artífices do golpe de Estado contra o presidente Luis Arce e responderão por terrorismo e insurreição armada.

A oposição, no entanto, afirma que o golpe foi apenas um teatro organizado pelo governo para aumentar a popularidade de Arce, alvo da insatisfação da população com a crise econômica no país e protagonista de uma disputa com o ex-presidente Evo Morales, seu ex-aliado, pelo controle do partido Movimento ao Socialismo (MAS). (ANSA).