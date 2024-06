Golpe do encontro: polícia prende suspeito de atrair jovens por meio de app gay em SP

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/06/2024 - 23:21 Para compartilhar:

A Polícia Civil prendeu, nesta quinta-feira (27), um dos suspeitos de assaltar pelo menos cinco jovens na zona sul de São Paulo. As vítimas eram atraídas por meio de aplicativo de encontro voltado ao público gay.

Homem é investigado por roubo e associação criminosa. Os policiais cumpriram um mandado de prisão temporária, no Sacomã, região onde supostamente atuava. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, cinco vítimas reconheceram o suspeito como autor dos crimes apontados. O suspeito foi detido na residência da mãe, onde foram apreendidos dois capacetes de moto.

A região é a mesma onde Leonardo Rodrigues Nunes foi assassinado após um encontro marcado por um aplicativo de relacionamento. A vítima foi ao encontro no local combinado e como forma de garantir a sua própria segurança, antes de sair de casa, por volta de 23h, ele compartilhou sua localização com amigos para acompanhar o trajeto e alertou que, se não retornasse até as 2h, a polícia poderia ser acionada.

Sem retorno de Leonardo após o horário combinado, um dos amigos registrou um boletim de ocorrência. Eles começaram a desconfiar após o perfil do rapaz com quem Leonardo teria ido se encontrar ser apagado do aplicativo.

Relatos feitos por outros homens, nas redes sociais, também chamaram a atenção de autoridades. Ao menos três denunciaram a atuação de suspeitos que estariam agindo na região do Sacomã.