Goleiro vive expectativa de estreia pelo Grêmio no Brasileirão Sub-20 Arqueiro que tem direitos ligados ao Mirassol teve a pandemia como principal empecilho para fazer o primeiro jogo no Imortal

Há um ano no Grêmio, Hugo Nogueira estreará oficialmente pelo clube

no próximo domingo (27). O goleiro defenderá o gol tricolor diante do Botafogo, às 15h (de Brasília), no CT Hélio Dourado, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20.

Vinculado ao Mirassol (SP), o atleta chegou a estar no profissional da equipe paulista no ano passado e ainda não atuou pelo time gaúcho por conta da pandemia.

– Aguardo com muita expectativa minha estreia oficial pelo Grêmio. Com a

paralisação dos campeonatos devido à pandemia, tivemos poucos jogos.

Assim, pude atuar em apenas quatro partidas amistosas. Agora, é mostrar o

meu melhor dentro de campo para que eu possa seguir defendendo o Tricolor,

além de buscar o título do campeonato – disse Hugo.

Na última temporada, o Grêmio foi eliminado pelo Corinthians nas quartas de

final do torneio. Prestes a iniciar a nova edição do torneio, Hugo destaca os aprendizados com a eliminação, para que o clube chegue o mais longe possível na competição.

– Acredito que em toda eliminação podemos tirar algo de lição. Na partida de

ida, fora de casa, o Grêmio empatou sem gols. No jogo da volta, perdemos em

nossos domínios. Creio que, jogando em casa, temos que vencer sempre, e

isso serve de aprendizado para esta nova edição de Brasileirão: não perder

pontos atuando como mandante – afirmou o goleiro.

O atleta integrou a equipe profissional do Mirassol, que chegou à semifinal

do Campeonato Paulista em 2020. O time eliminou o São Paulo nas quartas de

final da competição e saiu do torneio após derrota para o Corinthians na

disputa por uma vaga na decisão.

Emprestado pela equipe da cidade homônima, Hugo tem vínculo com o

Grêmio até o fim de 2021. Antes de chegar ao clube do interior paulista, o

jogador atuou nas categorias de base de outras equipes do estado como Batatais, Monte Azul e Inter bem como fez parte do profissional do Capivariano.

