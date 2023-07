Goleiro tem falha bizarra, Sport perde para o CRB e deixa a liderança da Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/07/2023 - 21:33 Compartilhe

Com uma falha bizarra do goleiro Jordan, o Sport perdeu a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro, ao ser derrotado para o CRB por 2 a 0, no Estádio Rei Pelé, na noite desta quarta-feira, em jogo atrasado da primeira rodada. Após bola recuada de Luciano Juba, o goleiro errou o ‘domínio’, a bola passou debaixo de seu pé e morreu no fundo das redes. Vale lembrar que Jordan entrou frio na partida, substituindo Renan no intervalo. Anselmo Ramon marcou o outro gol da partida em Maceió (AL).

Com a derrota por 2 a 0, o Sport perdeu saldo de gols e acabou sendo ultrapassado pelo Vila Nova. Ambos somam 31 pontos e têm nove vitórias, mas o time goiano ostenta 15 de saldo, enquanto os pernambucanos ficaram com 14. Já o CRB subiu na tabela, aparecendo em 11º lugar, com 21 pontos.

O duelo atrasado começou equilibrado no Rei Pelé. Tanto CRB, quanto Sport começaram com o ritmo mais lento, estudando nos minutos iniciais. Quando saiu para o jogo, os donos da casa abriram o placar. Hereda fez bela jogada individual na direita e cruzou. A defesa do Sport tentou afastar, mas acertou Anselmo Ramon, que aproveitou para mandar para as redes, aos 13 minutos. O gol chegou a ser anulado pelo árbitro, por um possível toque de mão do atacante, que foi descartado após revisão no VAR e o gol validado.

Com a abertura do marcador, o CRB recuou. Líder, o Sport pressionou os donos no campo de defesa, mas não conseguiu achar espaço para penetrar dentro da área. Com mais posse de bola, o time pernambucano rondou a área e nem chutes de longa distância faziam a pressão surtir efeito. Bem postado, com as linhas baixas, o CRB segurou bem o ataque do Sport, impedindo as finalizações e levou a vantagem para o vestiário.

A segunda etapa voltou com o mesmo panorama. Conseguindo driblar a marcação do CRB, o Sport chegava com mais perigo dentro da área. Pedro Martins acertou a trave esquerda do goleiro Diogo Silva. Pouco tempo depois, Igor Caiús viu Ewerthon livre e cruzou na medida para o lateral chegar finalizando, mas o chute acertou a rede do lado de fora.

O CRB seguiu tímido no ataque, tentando tirar proveito nos contragolpes, mas foi na falha de Jordan que o time alagoano decretou a vitória. Já aos 40 minutos, Luciano Juba, na intermediária defensiva, recuou para o goleiro Jordan, que falhou ao tentar o domínio e a bola morreu no fundo das redes. O goleiro entrou na segunda etapa, substituindo Renan. Antes da falha, Jordan havia feito uma defesa à queima roupa de Anderson Leite. Sem muito tempo para reagir, o Sport viu o CRB administrar o resultado até o apito final.

A dupla volta a campo no domingo, pela 16ª rodada da Série B. Na Arena Condá, o CRB visita a Chapecoense, às 15h30. Já o Sport atua mais tarde, às 18h, na Ilha do Retiro, contra o Mirassol.

FICHA TÉCNICA

CRB 2 X 0 SPORT

CRB – Diogo Silva; Matheus Ribeiro, Saimon, Anderson Conceição (Gum) e Hereda; Falcão, Lucas Lima, Juninho Valoura (Anderson Leite) e João Paulo (Rafael Longuine); Renato (Rômulo) e Anselmo Ramon (Hyuri). Técnico: Daniel Paulista.

SPORT – Renan (Jordan); Ewerthon, Rafael Thyere, Chico e Igor Cairús (Wanderson); Italo, Pedro Martins, Matheus Vargas (Juan Xavier) e Edinho (Gabriel Santos); Luciano Juba e Fabrício Daniel (Labandeira). Técnico: Enderson Moreira.

GOLS – Anselmo Ramon, aos 13 minutos do primeiro tempo e Luciano Juba (contra), aos 40 minutos do segundo tempo.

CARTÃO AMARELO – Renato (CRB).

ÁRBITRO – Caio Max Augusto Vieira (RN).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Estádio Rei Pelé, Maceió (AL).

