Goleiro Tadeu marca duas vezes, Goiás vira sobre o Ceará e volta a vencer na Série B

O goleiro Tadeu foi de vilão a herói em 90 minutos nesta segunda-feira. O goleiro falhou no primeiro gol do Ceará, mas cobrando dois pênaltis – o da vitória já aos 55 minutos do segundo tempo – decretou a virada do Goiás por 2 a 1, no estádio Hailé Pinheiro (Serrinha), no encerramento da 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o time goiano voltou a se reencontrar com as vitórias, após dois jogos de turbulência, e subiu para o nono lugar, com 28 pontos. Foi também a primeira vitória do técnico Vagner Mancini no comando do Goiás. Já o Ceará perdeu uma invencibilidade de quatro jogos, aparecendo na sétima posição, com 29 pontos.

O duelo começou com as duas equipes buscando jogadas ofensivas. Se revezando no ataque, o Ceará foi quem saiu na frente. Matheus Bahia cruzou rasteiro, o goleiro Tadeu falhou e Aylon aproveitou para balançar as redes, aos 12 minutos. Com o gol, os visitantes começaram a marcar em bloco baixo.

Com mais volume, o Goiás chegou ao empate, quando a bola bateu no braço de Lourenço, dentro da área. O goleiro Tadeu se redimiu e deixou tudo igual aos 33, cobrando pênalti. A igualdade abriu o jogo novamente e quase Tadeu entregou outro gol, batendo roupa em chute de Rafael Ramos.

A segunda etapa demorou para engrenar. Os times voltaram mais cautelosos, sem se exporem defensivamente. Novamente, foram os visitantes quem tiveram a primeira melhor chance, mas Erick Pulga perdeu um gol inacreditável, já na pequena área.

A falta de objetividade do Goiás foi tirando a paciência da torcida, que ensaiou algumas vaias. O Ceará até tentou explorar o contragolpe, mas esbarrou nos erros de passes. Na reta final, os donos da casa foram para o tudo ou nada e acabaram contemplados nos acréscimos. Thiago Galhardo foi derrubado na área e o goleiro Tadeu chamou a responsabilidade, cobrou firme e decretou a virada do Goiás.

Na próxima rodada, o Goiás vai até Campinas, onde encara a Ponte Preta, na sexta-feira, às 19h, no estádio Moisés Lucarelli. Já o Ceará pega o Mirassol, no sábado, às 17h, na Arena Castelão.

FICHA TÉCNICA

GOIÁS 2 x 1 CEARÁ

GOIÁS – Tadeu; Diego, Messias, Reynaldo (David Braz) e Sander; Aloísio Souza, Marcão Silva (Rafael Gava) e Luiz Henrique (Régis); Welliton, Ângelo Rodrigues (Thiago Galhardo) e Rildo (Mateus Gonçalves). Técnico: Vagner Mancini.

CEARÁ – Richard; Rafael Ramos, Matheus Felipe, David Ricardo e Matheus Bahia; De Lucca, Lourenço (Jean Irmer) e Lucas Mugni (Recalde); Saulo Mineiro (Talisson), Aylon (Lucas Rian) e Erick Pulga. Técnico: Anderson Batatais (auxiliar).

GOLS – Aylon, aos 12, e Tadeu, aos 33 minutos do primeiro tempo; Tadeu, aos 55 do segundo.

CARTÕES AMARELOS – Reynaldo e Luiz Henrique (Goiás); Aylon, David Ricardo e De Lucca (Ceará).

ÁRBITRO – Wagner do Nascimento Magalhães (RJ).

RENDA – R$ 62.510,00.

PÚBLICO – 4.071 torcedores.

LOCAL – Estádio Hailé Pinheiro (Serrinha), em Goiânia (GO).