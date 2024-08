Goleiro polonês Wojciech Szczesny deixa a Juventus

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 14/08/2024 - 12:50 Para compartilhar:

O goleiro polonês Wojciech Szczesny acertou sua saída da Juventus, anunciou o clube nesta quarta-feira (14).

“Juventus e Wojciech Szczesny chegaram a um acordo pela rescisão de contrato depois de sete anos de colaboração”, informou a Juve em nota.

Segundo a imprensa italiana, o goleiro de 34 anos está a caminho do futebol da Arábia Saudita.

No início de julho, com a saída de Szczesny já encaminhada, a Juventus, agora treinada pelo ítalo-brasileiro Thiago Motta, contratou Michele Di Gregorio, que estava no Monza, para substitui-lo.

Goleiro titular da seleção da Polônia, Szczesny chegou à Juve em 2017, vindo do Arsenal, e disputou 252 jogos com a camisa ‘bianconera’, 103 deles sem sofrer gols.

Em sete anos no clube, o goleiro conquistou três títulos do Campeonato Italiano e três da Copa da Itália.

