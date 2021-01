Goleiro perde Ferrari avaliada em R$ 1,9 milhão em acidente Funcionário de lava-rápido perdeu controle e bateu com veículo em acidente que envolveu outros cinco carros

O goleiro Federico Marchetti, da Genoa, da Itália, perdeu uma Ferrari em um acidente na última segunda-feira. O jogador deixou o automóvel em um lava-rápido, mas o funcionário responsável por levar o veículo ao atleta perdeu o controle no caminho ao centro de treinamento do clube e gerou um acidente com outros cinco carros.

O funcionário perdeu o controle do carro ao acessar uma curva e se envolveu numa batida com outros cinco veículos estacionados no local. Entretanto, o acidente terminou sem feridos. Nas redes sociais, Federico Marchetti lamentou o ocorrido, mas celebrou que ninguém se machucou.

– Lamento muito o que aconteceu. Graças a Deus ninguém se machucou e essa é a notícia mais importante – escreveu Marchetti.

A Ferrari do goleiro Federico Marchetti é avaliada em 300 mil euros, o equivalente a R$ 1,9 milhão na cotação atual (Foto: Reprodução)

E MAIS:

E MAIS:

Veja também