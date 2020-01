Goleiro Pepe Reina é emprestado pelo Milan ao Aston Villa

O Aston Villa, que luta para permanecer na Premier League, anunciou nesta segunda-feira a chegada do ex-goleiro espanhol do Liverpool, Pepe Reina, emprestado pelo Milan para o restante da temporada.

O clube inglês optou por Reina, de 37 anos, depois que o goleiro Tom Heaton machucou o joelho e vai perder toda a temporada e seu reserva, Jed Steer, também está fora.

“Optamos por um jogador como Pepe, que tem uma vasta experiência na Premier League, disse o técnico dos ‘Villans’ Dean Smith no site do clube, destacando também “a capacidade de liderança” do jogador espanhol, campeão mundial com a ‘Roja’ em 2010 e bicampeão da Europa (2008 e 2012).

Reina disputou 394 jogos com o Liverpool entre 2005 e 2013, se transferindo depois para o Bayern de Munique (2014-2015) e Napoli (2015-2018), antes de ser contratado pelo Milan.

O goleiro poderá estrear no próximo sábado contra o Brigton, um jogo importante para o Aston Villa, que atualmente está em 18º, na zona de rebaixamento da Premier League.

