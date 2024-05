Goleiro pega dois pênaltis e Al-Hilal, de Jorge Jesus, conquista Copa do Rei Saudita; CR7 chora

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 31/05/2024 - 19:10 Para compartilhar:

O Al-Hilal, do técnico português Jorge Jesus, conquistou o título da Copa do Rei Saudita, nesta sexta-feira, ao vencer por 5 a 4, nos pênaltis, o Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo, no estádio Cidade dos Esportes Rei Abdullah, em Jeddah. O goleiro marroquino Bono foi o herói ao defender duas cobranças.

A astro português Cristiano Ronaldo, que ainda busca um título no futebol da Arábia Saudita, chorou após a partida sentado no banco de reservas.

O atacante sérvio Mitrovic, do Al-Hilal, abriu o placar logo aos 7 minutos de jogo após cruzamento de Malcom. Yahya empatou aos 43 do segundo tempo. Na prorrogação ninguém fez gol.

Nos pênaltis, fizeram para o Al-Hilal: Mitrovic, Kanno, Al-Tambakti, Al-Hamdan e Aldawsari. Perderam: Rúben Neves e Abdulhamid. Para o Al-Nassr marcaram: Cristiano Ronaldo, Al-Najei, Ghareeb e Lajami. Desperdiçaram: Alex Telles, Al-Hassan e Al-Nemer.

A decisão foi marcada ainda por três expulsões, todas no segundo tempo: o goleiro David Ospina, do Al-Hilal, aos 11, e Al-Bulaihi, aos 42, e Koulibaly, aos 45 minutos.

O atacante Neymar permaneceu fora do Al-Hilal mais uma vez por ainda se recuperar desde outubro de uma lesão no joelho. Entre os brasileiros que atuaram pela equipe campeã estiveram o lateral Renan Lodi, o meia Michael e o atacante Malcom.

Pelo lado do time do português Cristiano Ronaldo e do senegalês Mané esteve o lateral Alex Telles. O técnico é Luís Castro, também de Portugal, que deixou o Botafogo em 2023 no meio do Campeonato Brasileiro para treinar justamente a equipe saudita.

Com o título, o Al-Hilal faturou tudo o que podia nacionalmente. Com uma derrota em toda a temporada, ganhou também o Campeonato Saudita e a Supercopa Saudita.