‘Goleiro não pegou. Foi na trave’, diz Veiga após 1º pênalti perdido no Palmeiras

Depois de 24 acertos consecutivos, o meia Raphael Veiga desperdiçou sua primeira cobrança de pênalti pelo Palmeiras. Para superar o Santos por 1 a 0, neste domingo, 29, na Vila Belmiro, o time alviverde foi obrigado a superar esse lance, na metade final do segundo tempo. O meia mostrou tranquilidade com o revés.

“Sempre fui muito tranquilo em relação a isso. Goleiro nenhum ainda pegou meu pênalti porque acertei a trave. Mas, brincadeiras à parte, uma hora ia acontecer”, disse o meia em entrevista coletiva.





O último perdido pelo meia foi em 26 de julho de 2018, quando defendia o Athletico-PR. “Nem quando eu acertei as 24 penalidades anteriores, eu achei que era o melhor. Agora, não vou achar que sou o pior. Acontece. É assumir riscos. Hoje não deu certo. O importante é seguir tentando”.

O Palmeiras não teve grande atuação na Vila Belmiro. A equipe sentiu falta do meia Danilo, convocado para os amistosos da seleção brasileira, e também sofreu com a boa atuação do time santista. Para Raphael Veiga, a equipe mostrou maturidade para conseguir a vitória, mesmo em um contexto desfavorável. E destacou a força mental do elenco.

“Muitas pessoas analisam a nossa equipe só por aquilo que produzimos dentro de campo. Na minha opinião, o que a gente mais evoluiu neste tempo foi a parte mental. Já passamos por várias situações e todo mundo criou certa maturidade e evoluiu muito. O nosso time está forte e isso é muito importante”, disse Veiga.