Goleiro menos vazado na Série A3 do Paulistão se inspira em Weverton no futebol brasileiro Levy, que defende o Desportivo Brasil, detêm também a marca de ser o goleiro mais jovem da competição com apenas 19 anos de idade

Passadas 10 rodadas do início da competição, o Desportivo Brasil tem a melhor defesa do Campeonato Paulista da Série A3 com apenas sete gols sofridos. Um detalhe que chama a atenção no sistema defensivo é justamente o goleiro Levy, que chegou no clube com apenas 14 anos de idade e hoje, com 19 anos, joga sua segunda temporada pelo Desportivo, a primeira como titular absoluto da posição.

Levy tem uma história bem tradicional entre os goleiros brasileiros. Quando ainda tinha 9 anos de idade, ele jogava para se divertir com os seus amigos e atuava como zagueiro e volante. Num belo dia, o goleiro do futebol entre amigos não foi para o jogo e Levy se arriscou como goleiro pela primeira vez. E de lá, não saiu mais.

– Me lembro bem daquele dia, nosso time estava sem goleiro e eu quis me arriscar a defender. Graças a Deus, foi um sucesso. Fui indicado pelo treinador a participar da Escola de Goleiro Número 1, em Americana, depois fui pra Ponte Preta e com 14 anos cheguei no Desportivo Brasil – disse o arqueiro.

O atleta diz ter, no Brasil, o goleiro Weverton, do Palmeiras, como sua grande inspiração no futebol. Pensando globalmente, outro que também o inspira é o alemão Ter Stegen, do Barcelona.

Para Levy os “milagres” dos dois goleiros em seus respectivos jogos são algo de outro mundo.

– Aqui no Brasil minha grande inspiração é o Weverton, acho as defesas dele espetaculares, um excelente goleiro. Fora do Brasil, eu me inspiro muito no Ter Stegen, acho um cara fora da curva, o posicionamento dele é um ensinamento pra todos os mais jovens da posição – finalizou.

O Desportivo Brasil terá um difícil duelo no próximo sábado (15) contra o Noroeste, atual líder da competição, e um grande desafio para o jovem goleiro. Isso porque a partida marcará justamente o encontro da melhor defesa contra o melhor ataque do torneio, tendo o clube de Bauru feito, até aqui, 16 gols.

