Goleiro marca, Goiás goleia a Chapecoense e mantém chances remotas de acesso na Série B

Longe da disputa pelo acesso e com chances remotas de promoção, o Goiás pelo menos se garantiu na Série B do Campeonato Brasileiro de 2025. O time goiano atingiu a meta de 45 pontos após golear a Chapecoense, por 4 a 0, nesta segunda-feira, na Arena Condá, na abertura da 33ª rodada. O resultado manteve o drama dos catarinenses em relação ao rebaixamento.

Mesmo com um jogo a menos – contra o Amazonas – o Goiás aparece no meio da tabela, em 10º lugar. Com 18 pontos ainda em disputa, a distância para o G4 – grupo de acesso – é de oito pontos, mas a probabilidade é baixa e o time já pensa na próxima temporada. Já a Chapecoense segue com 37 pontos, em 13º, e, dependendo da rodada, pode até retornar para a zona de rebaixamento. A Ponte Preta abre a zona de descenso, com 35.

Empolgada depois da vitória sobre o Santos, a Chapecoense não conseguiu repetir o mesmo futebol. O Goiás dominou as ações desde o primeiro minuto, com mais posse de bola e presença ofensiva. Aos 16 minutos, após cruzamento na área, Herculano furou, mas a bola sobrou para Juninho bater colocado e abrir o placar para os goianos.

O time visitante seguiu melhor em campo e teve a chance de ampliar com Rildo, que sem goleiro, isolou. Os donos da casa não se encontravam em campo e as finalizações de longe não levavam perigo. Na reta final, o Goiás ampliou o marcador. Após pênalti sofrido em Herculano, o goleiro Tadeu cobrou firme, aos 42, para terminar a primeira etapa de forma confortável.

Na volta do intervalo, o Goiás seguiu com o controle da partida. Rafael Gava parou na trave, enquanto Herculano exigiu boa defesa de Léo Vieira. Tal domínio só poderia resultar no terceiro gol goiano, aos 18, quando Lucas Ribeiro pegou a sobra na área e mandou para as redes.

Precisando de uma reação, a Chapecoense teve que sair para o jogo, mas acabou levando um duro golpe. No contra-ataque, Paulo Baya cruzou na medida para Jhon Vásquez cabecear e transformar a vitória em goleada, aos 28. Com o jogo definido, a Chapecoense até buscou o gol de honra, mas viu o Goiás ditar o ritmo à espera do apito final.

O Goiás volta a campo já na sexta-feira, diante do Amazonas, no Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO), em jogo atrasado da 18ª rodada. Pela 34ª rodada, a dupla atua na terça-feira (29), às 19h. A Chapecoense tem o confronto direto contra o Brusque, no estádio Augusto Bauer, em Brusque (SC), enquanto o Goiás pega o Operário-PR, em casa.

FICHA TÉCNICA

CHAPECOENSE 0 X 4 GOIÁS

CHAPECOENSE – Léo Vieira; Marcelinho, Bruno Leonardo, João Paulo e Walter Clar; Tárik (Mailton), Rafael Carvalheira e Marlone (Marcelo Jr.); Marcinho (Lucas Buchecha), Mário Sérgio (Jenison) e Ítalo (Giovanni Augusto). Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

GOIÁS – Tadeu; Diego (Diego Caito), Messias, Lucas Ribeiro e Sander; Marcão Silva (Edson), Juninho (Paulo Baya) e Rafael Gava; Wellinton (Ian Luccas), Breno Herculano e Rildo (Jhon Vásquez). Técnico: Vagner Mancini.

GOLS – Juninho, aos 16, e Tadeu, aos 42 minutos do primeiro tempo; Lucas Ribeiro, aos 18, e Jhon Vásquez, aos 28 do segundo.

CARTÕES AMARELOS – João Paulo (Chapecoense); Breno Herculano e Jhon Vásquez(Goiás).

ÁRBITRO – Paulo Henrique Schleich Vollkopf (MS).

RENDA – R$ 161.680,00.

PÚBLICO – 7.119 torcedores.

LOCAL – Arena Condá, em Chapecó (SC).