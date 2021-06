Goleiro Lucas França chega por empréstimo ao Guarani Arqueiro de 25 anos que é formado no Cruzeiro tem vínculo com o Bugre até o fim da temporada

O Guarani reforçou as opções para o gol do técnico Daniel Paulista com a oficialização da chegada do goleiro Lucas França, nome revelado pelo Cruzeiro e que tem seus direitos ligados ao clube mineiro. O acordo tem validade até o final da disputa da Série B.

Além do próprio clube de Belo Horizonte, Lucas França já defendeu na carreira outras duas equipes, também em regime de empréstimo: o Nacional-POR, em 2019, além do Ceará em 2020.

Aos 25 anos de idade, Lucas França busca mais rodagem diante do fato de que, na titularidade do Cruzeiro, Fábio deixa poucos espaços para o atleta criado na Toca da Raposa consiga se consolidar.

Ambiente bem diferente do Bugre onde, apesar da atual titularidade de Gabriel Mesquita, o perfil de goleiros mais jovens no plantel como Lucas Cardoso (20 anos) e Thiago Galice (19) abre um leque maior de possibilidades. A exceção dessa regra fica por conta de Rafael Martins, porém com somente 29 anos de idade.

Já na próxima rodada da Série B onde o Bugre recebe na cidade de Campinas o Coritiba, Lucas tem condições burocráticas de estrear com seu novo contrato já tendo sido publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

