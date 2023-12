Goleiro Lloris deixa Tottenham e acerta com time dos Estados Unidos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 31/12/2023 - 16:50 Para compartilhar:

O experiente goleiro francês Hugo Lloris acertou sua transferência do Tottenham para o Los Angeles FC, dos Estados Unidos. O jogador de 37 anos tinha vínculo com o clube inglês até junho de 2024, mas antecipou a saída para a janela de transferências deste meio de temporada no futebol europeu.

Campeão mundial com a seleção francesa em 2018, Lloris assinou contrato de um ano com o time da Califórnia, com opção de renovação por mais duas temporadas. Assim, a partir de 2024 ele atuará na Major League Soccer, assim como fazem outros veteranos, como Lionel Messi e Busquets.

“Obrigado pelo apoio de todos desde o primeiro dia aqui no clube. Foi um privilégio ser um de vocês e poder ser também o capitão do time”, afirmou Lloris em vídeo publicado pelo Tottenham. “É o fim de um capítulo, mas vocês sempre estarão no meu coração. Os Spurs serão sempre um lugar especial para mim e para minha família. Obrigado a todos pelas memórias que compartilhamos.”

Lloris chegou ao Tottenham em 2012, vindo do Lyon. Ele defendeu o clube londrino em 447 jogos, dos quais passou sem ser vazado em 151 deles. O maior feito em sua passagem pelo Tottenham foi ter alcançado a final da Liga dos Campeões em 2019 – o clube londrino foi derrotado pelo Liverpool na ocasião.

Na temporada passada, o goleiro defendeu o Tottenham em 25 partidas do Campeonato Inglês. Mas vinha perdendo espaço no time desde a chegada do técnico Ange Postecoglou no fim da última temporada.

Neste domingo, ele acompanhou das tribunas do estádio a vitória do Tottenham sobre o Bournemouth por 3 a 1.

