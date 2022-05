Goleiro Lecce brilha, Vasco vence o Fluminense nos pênaltis e avança às semifinais da Copa do Brasil Sub-17 Tricolor venceu por 2 a 1 no tempo normal, mesmo placar do jogo de ida, e levou a decisão da vaga para as penalidades. Arqueiro cruz-maltino pegou três cobranças e foi o herói

Com muita emoção e brilho do goleiro Lecce, o Vasco avançou para as semifinais da Copa do Brasil Sub-17 ao bater o Fluminense nos pênaltis, nesta quarta-feira, no Estádio Luso-Brasileiro. O Tricolor venceu por 2 a 1 (mesmo placar do jogo de ida) no tempo regulamentar, com gols de Agner e Enzo, enquanto GB descontou para o Cruz-Maltino. A decisão da vaga foi para as penalidades, vencida pelo Gigante da Colina por 5 a 4, com o arqueiro pegando três cobranças.





O adversário do Vasco na próxima fase sai do duelo entre Fortaleza e Bahia, que se enfrentam nesta quinta-feira. O Tricolor de Aço tem uma ampla vantagem após vencer na ida por 3 a 0.

Precisando vencer, o Fluminense abriu o placar logo aos 14 minutos com Agner. Ele recebeu na grande área, driblou o zagueiro e bateu na saída do goleiro para estufar a rede. Depois disso, o jogo ficou aberto e as duas equipes tiveram chances de marcar.

Na segunda etapa, o Cruz-Maltino chegou ao empate aos 20 minutos. Kayky deu bobeira e deixou a bola escapar dentro da área. GB aproveitou para chutar e deixar tudo igual. Porém, o Flu não desistiu e voltou à frente do placar aos 40. Enzo aproveitou cobrança de escanteio dentro da área e bateu de esquerda para fazer 2 a 1.

Com o resultado, a decisão foi para os pênaltis. O Flu começou marcando com Crysthyan Lucas. Depois, o Cruz-Maltino perdeu sua cobrança, com GB parando em Jung. O tricolor voltou a anotar com Marcão e o Vasco fez seu primeiro gol com Estrella. A partir daí Lecce começou a virar herói, pegando as cobranças de Gustavo Cintra, Kayky e Luís Fernando. Guga, Wanyson, Paulinho e Igor anotaram para o Gigante da Colina e garantiram a classificação.

