Goleiro João Paulo comemora atuação e admite alívio no Santos após vitória

Após três jogos sem vencer, o Santos voltou a somar três pontos na noite deste sábado. O time comandado pelo técnico Cuca não empolgou, mas ganhou do Ceará por 1 a 0, fora de casa, graças à boa atuação do goleiro João Paulo. Ao fim da partida disputada no Castelão, o jogador comemorou sua sólida performance e admitiu o alívio no time.

“Com certeza foi uma grande partida minha, mas temos que valorizar a vitória. Todo mundo se doou”, declarou o goleiro, na saída do gramado. João Paulo fez defesas decisivas ao longo dos 90 minutos. Foram ao menos três grandes intervenções e também um pouco de sorte no segundo tempo, quando a trave ajudou numa investida dos anfitriões.

O triunfo, conquistado com gol de Felipe Jonathan aos 8 minutos de jogo, manteve o Santos na parte superior da tabela após três tropeços seguidos. O time vinha de um empate com o Vasco (2 a 2), uma derrota para o Flamengo (1 a 0) e derrota no clássico contra o Palmeiras (2 a 1).

Nas partidas contra os cariocas, ambas na Vila Belmiro, o Santos reclamou de intervenções do VAR que teriam prejudicado o time. “É só comemorar agora. A gente teve duas oportunidades de pontuar em casa. Como não conseguimos, tivemos que fazer nossa obrigação para conseguir esses três pontos”, afirmou o goleiro.

Em sétimo lugar na tabela do Brasileirão, o Santos tentará manter a ascensão na classificação na quarta-feira, diante do Atlético-MG. No reencontro da equipe com o técnico Jorge Sampaoli, Cuca já tem ao menos três problemas para resolver. Contra o Ceará, o Santos teve duas expulsões e uma baixa garantida por cartões amarelos. E isso vai obrigar o treinador a mudar toda a zaga santista.

O zagueiro Lucas Veríssimo será desfalque certo porque levou o terceiro cartão amarelo no Castelão e o zagueiro Luan Peres ficará de fora contra o Atlético porque levou o vermelho neste sábado. Já o volante Alison foi expulso nos minutos finais da partida. Cuca deve escalar Alex e Wagner Leonardo na zaga.

Outras baixas santistas são: Vladimir, Renyer, Anderson Ceará, Jean Mota, todos por questões físicas, e Uribe, em processo de negociação para deixar o clube.

