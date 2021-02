Goleiro Jean marca, Santos empata com o Atlético-GO e se complica na luta por vaga na Libertadores Em jogo frio e com emoções reservadas para a parte final, o Santos ficou no empate com o Atlético-GO em 1 a 1 e dificulta ida à Libertadores da próxima temporada

Em partida válida pela 34ª rodada do Brasileirão 2020, Atlético Goianiense e Santos empataram pelo placar de 1 a 1 no Estádio Antônio Accioly. Com o resultado, o Dragão chegou aos 46 pontos e está em 12º lugar. Já o Peixe subiu para 10ª colocação, com 47 pontos ganhos.

Primeiro tempo sonolento com pouca verticalidade

A primeira etapa do jogo não foi nada animadora para quem assistia o duelo em Goiânia, as duas equipes construíam os ataques com muita lentidão e apostavam mais nos contra-ataques, não permitindo que ambas as equipes chegassem com perigo as metas defendias pelos goleiros. O gramado muito molhado também não ajudou, tirando muita velocidade de jogadas ofensivas, pois a bola prendia no gramado mais do que o normal.

A posse de bola do Santos foi bem maior, entretanto faltou oferecer perigo ao gol de Jean e muitos cruzamentos foram desperdiçados pois tinha somente Kaio Jorge para disputar as bolas aéreas na área. Os mandantes também não foram muito mais perigosos, porém sabiam melhor o que fazer com a bola.

Jogo truncado? O artilheiro resolve!

O Atlético buscou as jogadas pelo lado direito tentando aproveitar o buraco deixado por Felipe Jonatan e foi por lá que os mandantes conseguiram o lance do pênalti polêmico no lateral Dudu, que foi derrubado por Alison na grande área. O goleiro Jean chamou a responsabilidade e converteu a cobrança, colocando o Dragão na frente e se isolando na artilharia da equipe com cinco gols marcados.

Segundo tempo começou com mais ousadia, mas ainda deixava a desejar

Na etapa final, Cuca mexeu na configuração tática da equipe e lançou os seus jogadores para o ataque, chegando a usar quatro atletas dentro da área para aproveitar os cruzamentos e o Atlético seguia apostando nos contra-ataques e buscando algum erro na construção das jogadas dos visitantes.

Com a chegada de um número maior de santistas no ataque, o Dragão passou a se defender ainda mais e proteger o gol defendido por Jean, matando a alternativa de cruzamentos do Peixe e não deixando que as jogadas individuais infiltrem, deixando Soteldo muito apagado quando o venezuelano ficava preso na ponta esquerda, precisando se movimentar para receber a bola.

Soteldo passou a buscar mais o jogo e o Santos mudou de postura

Cuca foi colocando homens de ataque ao longo do segundo tempo e tentou aproveitar a superioridade numérica em campo após a expulsão de Matheus Vargas do Atlético Goianiense, assim Soteldo passou a ser o principal alvo, criando as jogadas da esquerda para o meio.

Após cruzamento vindo da direita, a bola foi desviada e bateu no braço do jogador mandante, sendo assinalado pênalti para o Santos e que foi convertido por Marcos Leonardo, recolocando a equipe da Baixada na partida.

Depois do gol, o ataque do Santos passou a criar diversas chances colocou o goleiro Jean para trabalhar, principalmente pelo lado do venezuelano, que começou a fazer o que sabe de melhor e infernizou a defesa adversária. O Atlético passou a se defender apenas, deixando muito espaço para os atacantes santistas trabalharem como gostam. Apesar de toda a pressão final, a partida terminou empatada em 1 a 1.

Na próxima rodada, o Atlético-GO visita o Athletico Paranaense, na Arena da Baixada, no dia 14 de fevereiro. Já o Santos enfrenta o Coritiba, na Vila Belmiro, no dia 13 de fevereiro.

ATLÉTICO-GO 1 x 1 SANTOS

Local: Estádio Antônio Accioly (GO)

Data-Hora: 06/02/2021 – 21h00

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ)

Assistentes: Michael Correia (RJ) e Luiz Claudio Regazone (RJ)

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)

Público/renda: SEM PÚBLICO

Cartões amarelos: Éder e João Victor (ATG); Alison e Felipe Jonatan (SAN)

Cartões vermelhos: Matheus Vargas (ATG)

Gols: (ATG) Jean (33’/1ºT); (SAN) Marcos Leonardo (34’/2ºT)(SAN)

ATLÉTICO-GO: Jean; Dudu, João Victor, Éder e Nicolas; Maranhão e Marlon (Oliveira, 50’/2ºT); Wellington Rato (Danilo, 22’/2ºT) (Gilvan, 39’/2ºT), Matheus Vargas e Janderson (Chico, 22’/2ºT); Zé Roberto (Vitor, 22’/2ºT).

SANTOS: João Paulo; Pará, Luan Peres, Laércio e Felipe Jonatan; Alison Ivonei, 10’/2ºT) e Vinícius Balieiro (Marcos Leonardo, 37’/2ºT); Soteldo, Lucas Braga (Ângelo Borges, 42’/2ºT) e Arthur Gomes (Jean Mota, 00’/2ºT); Kaio Jorge (Bruno Marques, 10’/2T).

