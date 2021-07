Goleiro Felipe Carneiro celebra vitória do São Paulo no sub-20 Tricolor venceu o Atlético-GO por 2 a 1 em Goiânia e manteve os 100% de aproveitamento no Brasileiro da categoria. Felipe falou sobre a boa fase do clube na competição

O São Paulo foi à Goiânia e venceu o Atlético-GO, no CT do Dragão, por 2 a 1, na tarde do último sábado (10), pela quarta rodada do Brasileiro Sub-20. O resultado manteve o Tricolor com 100% de aproveitamento na competição.

Luizão e Vitinho anotaram para os visitantes e Michel descontou para os donos da casa. O goleiro do São Paulo, Felipe Carneiro, falou sobre a vitória e projetou o futuro do time na competição.

– A equipe entrou muito bem e focada em fazer uma partida segura. Sabíamos das dificuldades, mas conseguimos o nosso objetivo. Seguimos com o trabalho forte e com os pés no chão – explicou o arqueiro, que foi titular na partida.

Com a vitória o São Paulo chegou aos 12 pontos somados e lidera a competição. O próximo compromisso é contra o Corinthians, na quarta-feira (14 de julho), às 15 horas, em Cotia.

