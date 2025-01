O Valencia vencia o Sevilha por 1 a 0 até os 48 minutos do segundo tempo neste sábado, mas o goleiro Mamardasvhili falhou ao aceitar uma finalização despretensiosa, de longa distância, de Pedrosa. O empate em 1 a 1 impediu a primeira vitória do Valencia fora de casa e deixou o time na lanterna do Espanhol ao final do primeiro turno.

“Acho que ele (Mamardasvhili) me ajudou um pouco”, reconheceu Pedrosa após o jogo. Durante a partida, o goleiro da Georgia havia feito algumas defesas importantes. Com o empate, o Valência fica na 20ª posição, com 13 pontos nas 19 primeiras rodadas. A defesa de Mamardasvhili colocaria o time na 18ª colocação, abrindo a zona de rebaixamento, mas com a mesma pontuação do 17º.

O Valencia abriu o placar em um contra-ataque aos 16 minutos do segundo tempo, com Rioja chutando dentro da área sem chance para o goleiro Nyland. Foi a única conclusão correta dos visitantes durante todo o jogo. O Sevilha, que ocupa a 13ª posição com 23 pontos, apresentou maior volume de jogo, mas quando finalizava corretamente esbarrava em Mamardasvhili.

Abrindo o segundo turno do Espanhol, o Valencia recebe o Real Sociedad no domingo, e o Sevilha joga com o Girona no sábado.

Outros resultados do Espanhol neste sábado: Alavés 0 x 1 Girona; Valladolid 1 x 0 Bétis; Espanyol 1 x 1 Leganes